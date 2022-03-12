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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский сделал новое заявление о закрытии неба над Украиной

12 мар 2022, 17:58
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі представники Заходу не готові закрити небо до тих пір, поки не прилетить бомба.

Глава держави також зауважив, що закрити небо можна і завдяки протиракетній обороні, яку можна поставити до України. Зазначив, що вже знайшли ці системи ППО і знають, в яких країн вона є. За ці системи Україна готова заплатити останні гроші з бюджету. Про це 12 березня Зеленський заявив на зустрічі з іноземними журналістами.

Що стосується закриття неба. Відповідь дуже проста. Мені здається, що деякі представники західного світу будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту небо ніхто не буде закривати. У мене таке почуття, — зазначив він.



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Нагадаємо, 7 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна чекає очищення неба або силами західних партнерів, або постачанням бойових літаків та засобів ППО, бо російські ракети та бомби щодня летять на мирне населення.

Источник: Ракурс


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