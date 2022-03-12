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Ракурс
Російські окупанти в Україні. Фото: ua.news

Дали команду стріляти у цивільних — СБУ перехопила розмову рашистів (ВІДЕО)

12 бер 2022, 17:31
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Російським окупантам командування наказало стріляти у мирних українців.

Служба безпеки України перехопила розмову військового країни-агресора під Харковом. Рашист заявив, що їм дали команду стріляли по цивільному населенню. Про це 12 березня повідомив прес-центр СБУ.

У ході розмови випливло, що з території самопроголошеної Луганської народної республіки прибуло 2 тис. бойовиків, що хотіли штурмувати Харків. Однак після зустрічі зі Збройними силами України в лавах окупантів залишилося лише 20−25 осіб. Після цього вони отримали від керівництва дозвіл стріляти по мирних мешканцях.

Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили, — розповів агресор.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!



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Нагадаємо, один із полонених російських військових пілотів заявив, що наказ про наступ на Україну був відданий ще в січні. Перед останнім вильотом льотчик знав, що бомбитиме цивільне населення, однак все одно виконав злочинний наказ.

Джерело: Ракурс


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