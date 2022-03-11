Збиті пілоти путінського люфтваффе - Ми отримали наказ про агресію у січні

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У Києві 11 березня провели брифінг полонених російських військових льотчиків.

До українських медіа прийшли троє збитих у небі над Україною льотчиків.

Підполковник, заступник командира 47 авіаційного полку Максим Криштоп розповів, що наказ про наступ на Україну був відданий ще в січні. Після цього його відправили до Білорусі на військові навчання.

Криштоп виконав три бойових вильоти, після чого був збитий. Перед останнім вильотом льотчик знав, що бомбитиме цивільне населення, однак все одно виконав злочинний наказ.

Ми самі звернулись до керівництва України для організації пресконференції, аби через ЗМІ сприяти завершенню цієї війни. У січні 2022 року командиром полку до нас була доведена інформація про участь в бойових діях на території України. Почалося підвезення боєприпасів, засобів масового ураження. Почались тренування, — сказав Криштоп.

Офіційно всі ці заходи проходили як підготовка та участь у російсько-білоруських навчаннях. Але після завершення навчань підготовка продовжилась. 23 лютого прийшов наказ про завдання ударів по території України з 24 лютого.

Криштоп перший бойовий політ виконав 24 лютого південніше Балаклії. Другий бойовий політ виконував 3 березня і скинув три тонни фугасних бомб. Ціллю була колона бронетехніки українських військових в Ізюмі.

Третій бойовий політ відбувся 6 березня. На борту було чотири тонни фугасних авіаційних бомб.

В процесі виконання бойової задачі зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ виконав. Після цього був збитий ПВО України. Потрапив у полон, — сказав російський льотчик.

Полонений майор Олексій Головенський, командир російської авіаційної ескадрильї здійснював вильоти з аеродрому Саки в окупованому Криму.

Він здійснив сім вильотів, займався розвідкою для виявлення та знищення сил Протиповітряної оборони та військових обʼєктів. Під час останнього вильоту був збитий у Миколаївській області та потрапив у полон.

Головенський вибачився перед українцями за свої дії та закликав своїх колег не виконувати злочинних наказів і припинити бойові дії.

Майор окремо підкреслив, що перебуває в полоні вже тиждень, з ним добре поводяться, надали медичну допомогу та «розмовляють російською мовою», що спростовує тези російської пропаганди.

Полонений штурман російської авіаційної ескадрильї Олексій Козлов наказ про наступ отримав 23 лютого, здійснив п’ять вильотів. Він мав виявляти та знищувати елементи української ППО, підтримувати сухопутні війська та забезпечувати повітряне прикриття висадки десанту.

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5 березня Козлова збили біля Миколаєва під час бойового вильоту.

Він вважає, що керівництво використовує пілотів як приманку, оскільки їхнє збиття дозволяє визначити, в якому районі працює українська система ППО. Пілот вибачився перед українцями, насамперед перед людьми, які внаслідок агресії Росії втратили близьких і зазнали збитків. Теж закликав колег не виконувати злочинні накази керівництва.