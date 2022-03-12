Президент Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n168318-viyskovi-vtraty-ukrayiny-za-chas-vtorgnennya-rf-vpershe-ozvuchyv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський вперше за довгий час озвучив військові втрати України у війні з Росією.

Україна втратила близько 1 тис. 300 військовослужбовців з 24 лютого. Про це президент заявив під час зустрічі представниками іноземних засобів масової інформації.

У нас загинуло близько 1 тис. 300 військових, — розповів глава держави.

У відеозверненні 12 березня Зеленський заявив, що російська армія в Україні зазнає втрат із небувалою швидкістю. За 16 днів війни 31 батальйонно-тактична група її армії втратила боєздатність. Глава держави наголосив, що це найбільший удар по армії країни-агресора за десятки років. Росія ніде не втрачала більшу кількість солдатів та техніки за таку кількість днів.

Наші Збройні сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні, — зазначив президент.

Також він додав, що загарбники здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію.

Зеленський зазначив, що окупанти намагаються взяти Україну кількістю, але цього не вийде.

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Нагадаємо, 24 лютого ЗС Росії втратили в Україні понад 12 тис. особового складу, 362 танки, 1 тис. 205 бойових броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери та величезну кількість іншої техніки.