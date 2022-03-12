Будні звичайних героїв показали на відео. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168317-vony-zahyschaut-ukrayinu-budni-geroyiv-viyskovyh-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Війна України з Росією торкнулася кожного українця. Багато громадян зі зброєю в руках в цей момент зупиняє окупантів на передовій, поки інші допомагають ЗСУ та теробороні в тилу.

У мережі з’явилося відео буднів війни. На кадрах видно, як українські герої їдуть у розташування з поля бою. Відео під назвою «Після бою» опублікувало Оперативне командування «Захід» у Facebook.

В об'єктив потрапили не лише військові, але й звичайні українці, яких Батьківщина покликала бити російського ворога. У відео також показано, як ремонтують військову техніку.

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Нагадаємо, Україна вже 17-й день чинить опір масштабному російському нападу. За цей час сили ворога втратили понад 12 тис. особового складу, 362 танки, 1 тис. 205 бойових броньованих машин, 58 літаків, 83 гелікоптери та величезну кількість іншої техніки.