Втрати ворога на 17-й день війни назвали в Міноборони

Підбита російська техніка, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n168305-vtraty-voroga-na-17-y-den-viyny-nazvaly-v-minoborony.html

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України вже 17-й день чинить опір масштабному російському нападу.

За цей час сили ворога втратили понад 12 тис. особового складу. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Також за цей час ворог втратив:

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362 танки;

1 тис. 205 бойових броньованих машин;

135 артилерійських систем;

62 одиниці РСЗВ;

33 одиниці засобів ППО;

58 літаків;

83 гелікоптери;

585 одиниць автомобільної техніки;

три кораблі/катери;

60 цистерн з ПММ;

сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.