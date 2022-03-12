Окупанти заявили про «приєднання» Запорізької АЕС до «Росатому»

Запорізька АЕС, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n168304-okupanty-zayavyly-pro-pryiednannya-zaporizkoyi-aes-do-rosatomu.html

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На Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал та оголосили, що станція тепер перебуває у власності «Росатому».

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що на станцію приїхали прийшли представники так званої військово-цивільної адміністрації.

Вони заявили менеджменту, що це зараз станція «Росатому», і більше вона Україні не належить — мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів «Росатому», — розповів керівник «Енергоатому» Петро Котін.

Варто додати, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону розповів, що на нещодавньій зустрічі в турецькій Анталії Києву пропонували провести тристоронні консультації з МАГАТЕ та російським регулятором.

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Я пану Гроссі, директору МАГАТЕ сказав: «А з якого дива, перепрошую за свою дипломатичність, російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції? Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: «Киш. Вийшли за межі ядерних об'єктів, демілітаризували ядерні об'єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів та спеціалістів МАГАТЕ, — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна «битиме по руках» за спроби легитимізувати присутність росіян на українських ядерних об'єктах.