Запорізька АЕС була обстріляна окупантами, фото: «Галицький Кореспондент»

https://racurs.ua/ua/n167924-obstril-zaporizkoyi-aes-mzs-rozcharovane-reakciieu-magate.html

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України розчароване реакцією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), котре у своїй заяві не наважилося вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія.

У МЗС вимагають від МАГАТЕ чітких та рішучих дій. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства, — наголошується в повідомленні. — Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки.

У відомстві наголошують, що збройним нападом на ядерний об'єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, зокрема:

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Статут МАГАТЕ;

Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

Конвенцію про сповіщення про ядерну аварію;

Конвенцію про фізичний захист ядерних установок та ядерного матеріалу.