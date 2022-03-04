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Ракурс
Запорізька АЕС була обстріляна окупантами, фото: «Галицький Кореспондент»

Обстріл Запорізької АЕС — МЗС розчароване реакцією МАГАТЕ

4 бер 2022, 13:12
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Міністерство закордонних справ (МЗС) України розчароване реакцією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), котре у своїй заяві не наважилося вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія.

У МЗС вимагають від МАГАТЕ чітких та рішучих дій. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства, — наголошується в повідомленні. — Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки.

У відомстві наголошують, що збройним нападом на ядерний об'єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, зокрема:



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  • Статут МАГАТЕ;
  • Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;
  • Конвенцію про сповіщення про ядерну аварію;
  • Конвенцію про фізичний захист ядерних установок та ядерного матеріалу.

Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму, — наголошують в МЗС України і додають, що українські дипломати розпочинають термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об'єктів.

Джерело: Ракурс


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