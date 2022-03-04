Обстрел Запорожской АЭС — МИД разочарован реакцией МАГАТЭhttps://racurs.ua/n167924-obstrel-zaporojskoy-aes-mid-razocharovan-reakciey-magate.htmlРакурс
Міністерство закордонних справ (МЗС) України розчароване реакцією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), котре у своїй заяві не наважилося вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія.
У МЗС вимагають від МАГАТЕ чітких та рішучих дій. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою українського зовнішньополітичного відомства.
МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства, — наголошується в повідомленні. — Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки.
У відомстві наголошують, що збройним нападом на ядерний об'єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, зокрема:
- Статут МАГАТЕ;
- Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;
- Конвенцію про сповіщення про ядерну аварію;
- Конвенцію про фізичний захист ядерних установок та ядерного матеріалу.
Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму, — наголошують в МЗС України і додають, що українські дипломати розпочинають термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об'єктів.