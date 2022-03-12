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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»

Потери врага на 17-й день войны назвали в Минобороны

12 мар 2022, 11:28
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України вже 17-й день чинить опір масштабному російському нападу.

За цей час сили ворога втратили понад 12 тис. особового складу. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Також за цей час ворог втратив:



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  • 362 танки;
  • 1 тис. 205 бойових броньованих машин;
  • 135 артилерійських систем;
  • 62 одиниці РСЗВ;
  • 33 одиниці засобів ППО;
  • 58 літаків;
  • 83 гелікоптери;
  • 585 одиниць автомобільної техніки;
  • три кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначається в повідомленні Міноборони.

Источник: Ракурс


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