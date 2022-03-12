Потери врага на 17-й день войны назвали в Минобороны

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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»
Потери врага на 17-й день войны назвали в Минобороныhttps://racurs.ua/n168305-poteri-vraga-na-17-y-den-voyny-nazvali-v-minoborony.htmlРакурс
України вже 17-й день чинить опір масштабному російському нападу.
За цей час сили ворога втратили понад 12 тис. особового складу. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Також за цей час ворог втратив:
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- 362 танки;
- 1 тис. 205 бойових броньованих машин;
- 135 артилерійських систем;
- 62 одиниці РСЗВ;
- 33 одиниці засобів ППО;
- 58 літаків;
- 83 гелікоптери;
- 585 одиниць автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначається в повідомленні Міноборони.