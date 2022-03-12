Разбитая российская техника, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n168300-u-vraga-problemy-s-komplektovaniem-rezerva-genshtab-vsu.html

Ракурс

Україна вже 17-ту добу опирається масштабному російському вторгненню.

Від початку бойових дій вже 31 батальйонно-тактична група противника, яка діяла на території України, втратила боєздатність. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що більшість підрозділів російських військ, які мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ, деморалізовані, морально-психологічний стан їхнього особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону, — зазначається в повідомленні.

Крім того, ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

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Сили оборони України стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Станом на сьогодні ситуація така:

в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах;

на Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч та були зупинені на окремих напрямах, на решті — ворог суттєво зменшив темпи просування.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни зазнали невдачі.