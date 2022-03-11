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Воздушные силы уничтожили пункт управления рашистов вблизи Киева

Воздушные силы уничтожили пункт управления рашистов вблизи Киева (ВИДЕО)

11 мар 2022, 22:42
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Збройні сили України знищили 11 березня пункт управління російських військ на Київському напрямку.

Працюють наші Повітряні сили! — прокоментував новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



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Також він додав відео, як «Байрактар працює по техніці російських окупантів в Макарові».

Источник: Ракурс


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