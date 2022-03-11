Воздушные силы уничтожили пункт управления рашистов вблизи Киева

https://racurs.ua/n168299-vozdushnye-sily-unichtojili-punkt-upravleniya-rashistov-vblizi-kieva-video.html

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Збройні сили України знищили 11 березня пункт управління російських військ на Київському напрямку.

Працюють наші Повітряні сили! — прокоментував новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Також він додав відео, як «Байрактар працює по техніці російських окупантів в Макарові».