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Воздушные силы уничтожили пункт управления рашистов вблизи Киева
Воздушные силы уничтожили пункт управления рашистов вблизи Киева (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168299-vozdushnye-sily-unichtojili-punkt-upravleniya-rashistov-vblizi-kieva-video.htmlРакурс
Збройні сили України знищили 11 березня пункт управління російських військ на Київському напрямку.
Працюють наші Повітряні сили! — прокоментував новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Також він додав відео, як «Байрактар працює по техніці російських окупантів в Макарові».
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