Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Повітряні сили знищили пункт управління рашистів поблизу Києва
Повітряні сили знищили пункт управління рашистів поблизу Києва (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168299-povitryani-syly-znyschyly-punkt-upravlinnya-rashystiv-poblyzu-kyieva-video.htmlРакурс
Збройні сили України знищили 11 березня пункт управління російських військ на Київському напрямку.
Працюють наші Повітряні сили! — прокоментував новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
.
Також він додав відео, як «Байрактар працює по техніці російських окупантів в Макарові».
Читайте також