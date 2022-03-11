Повітряні сили знищили пункт управління рашистів поблизу Києва

https://racurs.ua/ua/n168299-povitryani-syly-znyschyly-punkt-upravlinnya-rashystiv-poblyzu-kyieva-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили 11 березня пункт управління російських військ на Київському напрямку.

Працюють наші Повітряні сили! — прокоментував новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Також він додав відео, як «Байрактар працює по техніці російських окупантів в Макарові».