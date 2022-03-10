Ракурсhttps://racurs.ua/
Українська артилерія в роботі. Фото: Укрінформ
Ювелірна робота — знищення росіян артилерією та Bayraktar потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n168225-uvelirna-robota-znyschennya-rosiyan-artyleriieu-ta-bayraktar-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Українські безпілотники Bayraktar безжально нищать російських окупантів.
У мережі з’явилося ще одне відео того, як російська наземна бронетехніка безсильна проти цих бойових дронів. У ролику видно, як від танка окупантів майже нікого не лишається після прямого влучання.
Також успішно знищують російських окупантів й українські артилеристи. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував на своїй сторінці у Facebook відео професійної роботи «арти». На кадрах, які зняті з повітря, видно, як артилерія ЗСУ розносить на друзки російські танки.
Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що так військовослужбовці відпрацювали по ворогу в районі населеного пункту Бородянка, що на Київщині.
Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танкам, — підсумував генерал..
Нагадаємо, під Миколаєвом українські десантники зупинили російський бронеавтомобіль «Тигр». Спочатку вони прострілили йому колеса, а військові ЗС РФ вискочили й почали відстрілюватися. Знищили ворога влучним кидком гранати.