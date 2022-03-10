Украинская артиллерия в работе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n168225-uvelirnaya-rabota-unichtojenie-rossiyan-artilleriey-i-bayraktar-popalo-na-video.html

Ракурс

Українські безпілотники Bayraktar безжально нищать російських окупантів.

У мережі з’явилося ще одне відео того, як російська наземна бронетехніка безсильна проти цих бойових дронів. У ролику видно, як від танка окупантів майже нікого не лишається після прямого влучання.

Також успішно знищують російських окупантів й українські артилеристи. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував на своїй сторінці у Facebook відео професійної роботи «арти». На кадрах, які зняті з повітря, видно, як артилерія ЗСУ розносить на друзки російські танки.

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що так військовослужбовці відпрацювали по ворогу в районі населеного пункту Бородянка, що на Київщині.

Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танкам, — підсумував генерал.



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Нагадаємо, під Миколаєвом українські десантники зупинили російський бронеавтомобіль «Тигр». Спочатку вони прострілили йому колеса, а військові ЗС РФ вискочили й почали відстрілюватися. Знищили ворога влучним кидком гранати.