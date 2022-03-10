МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n168224-magate-sturbovane-vtracheno-zv-yazok-iz-zaporizkou-aes.html

Ракурс

Втрачено зв’язок із Запорізькою атомною електростанцією, яка захоплена російськими загарбниками.

Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані в МАГАТЕ. Генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв’язку. Про це повідомляється на сайті агенції.

У МАГАТЕ зазначають, що на об'єктах цієї атомної станції знаходиться багато відпрацьованого або свіжого ядерного палива і ядерного матеріалу інших типів. Фахівці поки не встановили, чому виник збій у передачі даних.

Натомість з інших атомних електростанцій України вони продовжують надходити. В Україні вісім з 15 ядерних реакторів продовжують працювати та рівень радіації на них нормальний.

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Як відомо, системи передачі даних вмонтовані в АЕС для того, щоб МАГАТЕ могла дистанційно спостерігати за ядерним матеріалом і роботою на станціях навіть за відсутності інспекторів. Агенція робить заміри й засвідчує, що країни дотримуються своїх зобов’язань використовувати атомну енергію з мирною метою.

Нагадаємо, 9 березня було знеструмлено всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції, оскільки відбулось аварійне відключення останньої лінії електропередачі, що вела до об'єкту. Попри небезпеку, в МАГАТЕ не побачили критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об'єктів ЧАЕС.