Знеструмлення ЧАЕС та об'єктів у Зоні відчуження - МАГАТЕ не панікує, експерти стривожені

https://racurs.ua/ua/n168205-znestrumlennya-chaes-ta-obiektiv-u-zoni-vidchujennya-magate-ne-panikuie-eksperty-stryvojeni.html

Ракурс

МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об'єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами.

Всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції 9 березня знеструмленні, оскільки відбулось аварійне відключення останньої лінії електропередачі, що вела до об'єкту.

МАГАТЕ повідомляє, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об'єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання, — йдеться в повідомленні.

Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин. Стільки часу має «Укренерго» для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС.

Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП «Чорнобильська атомна електростанція» Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні програми «Схеми». Це також підтверджують у «Енергоатомі» та Державній інспекції ядерного регулювання.

Тим часом український експерт Ольга Кошарна розповіла, чим загрожує повне знеструмлення ЧАЕС та об'єктів у Зоні відчуження.

Внаслідок бойових дій пошкоджено лінію 750 кВ Київська-ЧАЕС. ЧАЕС та всі ядерні об'єкти в Зоні відчуження — СВЯП-1, СВЯП-2 та новий безпечний конфайнмент без електропостачання.

СВЯП-1 — сховище мокрого типу для зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів РБМК ЧАЕС. СХВЯП-2 — сухе сховище для ЧАЕС.

Наразі включено аварійні дизель-генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки. Запас дизельного палива на 48 годин. При цьому на СВЯП-1, за інформацією Кошарної, генератори відсутні.

У басейні СВЯП-1 зберігається понад 20 тис. ТВС від РБМК. Для зняття залишкового тепловиділення необхідно охолодження ТВС, що забезпечувалося насосами. Якщо насоси не працюють, не зніматиметься тепловиділення, вода в басейні може закипіти, що спричинить утворення радіоактивної пари, з наступним розплавленням ТВС, що призведе до важкої аварії. За відсутності роботи вентиляційних систем збільшиться доза опромінення персоналу, а викиди радіоактивних газів та пари пошириться на територію не лише України, а й Білорусі та РФ, — написала Кошарна на своїй сторінці у ФБ.



.



Вона переконує, що за відсутності вентиляції відбудеться збільшення рівня радіації у дозах, які небезпечні для персоналу.

На СХВЯП-2 відсутність електроенергії не позначиться, оскільки бетонні контейнери встановлені в бетонних модулях та охолодження відбувається за допомогою природної вентиляції.