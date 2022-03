США запровадили санкції проти сім’ї речника Путлера

США запровадили санкції проти дружини Дмитра Пєскова, речника російського президента, а також проти його дітей. Під санкції потрапили також 12 депутатів Держдуми РФ.

Про обмеження оголосив 11 березня на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Саме Пєсков озвучує на брифінгах усі злочинні наміри Кремля та вищого керівництва РФ.

Про корупційні зв’язки та оборудки речника Путіна неодноразово писав Олексій Навальний, очільник Фонду боротьби із корупцією в РФ.

Так, його колишня жінка Катерина Солоницька купила елітну квартиру в центрі Парижа за 2 млн євро, походження яких невідоме.

Весільну подорож із нинішньою жінкою, Тетяною Навкою, Пєсков провів на найдорожчій яхті у світі за 27 млн рублів за тиждень. Яхту Пєскову оплатив син російського мільярдера Зіявудіна Магомедова.

Крім того, він володіє будинком за 1 млрд рублів та годинником за 37 млн рублів. Колекція елітних годинників Пєскова ще у 2015 році коштувала 154 тис. дол., що перевищує річну зарплату Пєскова. Пояснюючи наявність дорогого годинника Пєсков збрехав, що йому його подарувала Навка, але журналісти виявили, що він одягав його раніше.

Син Пєскова Микола Чоулз (від першої жінки Анастасії Будьонної) відомий тим, що має кримінальне минуле і веде розкішний спосіб життя, при цьому він був офіційно безробітним. Чоулз був двічі засуджений у Великій Британії за пограбування (вкрав мобільний і гроші).

.@StateDeptSpox announces that with @G7 partners, we are taking further steps to hold Russia to account: designating 12 members of the Russian Duma, imposing new controls on U.S. luxury goods exports & imposing an import ban on Russian alcohol, seafood & non-industrial diamonds. pic.twitter.com/x0ysCcTCFj

— Department of State (@StateDept) March 11, 2022