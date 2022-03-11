Ембарго на долари та алкоголь, припинення інвестицій - нові удари США по РФ

https://racurs.ua/ua/n168290-embargo-na-dolary-ta-alkogol-prypynennya-investyciy-novi-udary-ssha-po-rf.html

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Президент США Джо Байден під час виступу 11 березня заявив про нові санкції для росії.

Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США, йдеться в указі Байдена.

Забороняється «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США банкнот у доларах уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться у РФ.

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз, який заборонив постачати до Росії банкноти євро.

Також США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів із РФ.

Крім того, Джо Байден заявив, що негайно погодить понад 13 млрд дол. термінової допомоги для України, яку 10 березня схвалив Сенат США.

У Білому домі нагадали про сьогоднішні наслідки санкцій, які вже запровадили проти росії країни світу.

Безпрецедентні санкції та експортний контроль, які США та понад 30 країн запровадили проти Росії, впливають на агресора, — йдеться у повідомленні.

Білий дім нагадав, що рубль коштує менше пенні, російський фондовий ринок закритий на рекордний донині час, кредитний рейтинг Росії обвалився до «сміттєвого» (за шкалою Standard & Poor`s).

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Крім того, Байден заявив, що країни Групи семи (G7) планують відрізати РФ від коштів МВФ та Світового Банку і заборонять своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції у рф.

Серед анонсованих Байденом санкцій також було розширення списку олігархів, до якого додали путінського банкіра Юрія Ковальчука (голову ради директорів банку «Россия») і членів Держдуми, які голосували за визнання так званих ЛНР і ДНР.