Напад Білорусі на Україну - що відбувається

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомляє, що 11 березня після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.

Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну, — йдеться у повідомленні.

В РНБО розповіли, що за попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.

Одна з мешканок села Копані в білорусі, де, за даними українських військових, Росія завдала авіаудару, розповіла про звуки вибухів.