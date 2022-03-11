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Нападение Беларуси на Украину - что происходит
Нападение Беларуси на Украину — что происходитhttps://racurs.ua/n168289-napadenie-belarusi-na-ukrainu-chto-proishodit.htmlРакурс
У Міністерстві оборони Білорусі назвали інформація про обстріл білоруської території з літаків «нісенітницею».
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомляє, що 11 березня після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.
Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну, — йдеться у повідомленні.
В РНБО розповіли, що за попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.
Одна з мешканок села Копані в білорусі, де, за даними українських військових, Росія завдала авіаудару, розповіла про звуки вибухів.
Це сталося приблизно о 16.00. Вибухнуло так, що в людей шибки задрижали. Схоже на землетрус. Вибухи пролунали у Бугличах та Варанах. Я вискочила у коридор, подивилася — літак зробив в повітрі три-чотири оберти, — цитують одну з мешканок білоруські незалежні ТГ-канали.
Нагадаємо, що Путін і Лукашенко вже втягнули Білорусь у російсько-українську війну, оскільки ця країна надає окупаційним військам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
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Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.