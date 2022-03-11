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Российская авиация ударила из Украины по белорусскому селу возле границы
Российская авиация ударила из Украины по белорусскому селу возле границы (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n168285-rossiyskaya-aviaciya-udarila-iz-ukrainy-po-belorusskomu-selu-vozle-granicy-karta-video.htmlРакурс
Росіяни вдарили по білоруському селу біля кордону.
Повітряні сили ЗСУ з посиланням на дані Держприкордонслужби повідомили, що 11 березня о 14.30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над українськими селами Городичі та Тумені, після чого обстріляли село Копані (Білорусь).
Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! — повідомили в Командуванні Повітряних сил.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що росія планує бомбардування населених пунктів у Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну.
Штурмовики Су, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіадуадари по території РБ. Заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині. Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною, — повідомили в ДПСУ..