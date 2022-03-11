Российская авиация ударила из Украины по белорусскому селу возле границы

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Росіяни вдарили по білоруському селу біля кордону.

Повітряні сили ЗСУ з посиланням на дані Держприкордонслужби повідомили, що 11 березня о 14.30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над українськими селами Городичі та Тумені, після чого обстріляли село Копані (Білорусь).

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! — повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що росія планує бомбардування населених пунктів у Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну.