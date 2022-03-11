ЗСУ "мінуснули" чергового російського генерала

https://racurs.ua/ua/n168284-zsu-minusnuly-chergovogo-rosiyskogo-generala.html

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Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх вищих офіцерів.

Збройним силам України вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу, повідомила 11 березня прес-служба Сухопутних сил ЗСУ.

Колесніков прийняв командування незадовго до вторгнення в Україну — у грудні 2021 року. До загальновійськової армії цього округу входить з'єднання управління, мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з'єднання, підрозділи спеціального призначення, РХБ захисту, РЕБ, інженерне забезпечення.

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За час вторгнення ЗС РФ в Україну було ліквідовано заступника командира 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького, заступника командира 41-ї армії генерал-майора Віталія Герасимова, командувача 29-ї армії генерал-майора Андрія Колеснікова.

Нагадаємо, 10 березня українська розвідка доповіла про ліквідацію полковника Андрія Захарова під час бою в Броварському районі Київської області.