Зеленський розкритикував окремі країни НАТО за позицію щодо рф

https://racurs.ua/ua/n168950-zelenskyy-rozkrytykuvav-okremi-krayiny-nato-za-pozyciu-schodo-rf.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, поділив НАТО на п’ять таборів, залежно від того, як країни ставляться до війни в Україні.

Український лідер серед іншого висловився про позицію Франції, Великої Британії та Німеччини щодо війни. Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

По-перше, це ті, хто не заперечує проти довгої війни, тому що це означатиме виснаження Росії, навіть якщо це означатиме загибель України та коштуватиме українських життів, — заявив він.

До другого табору Зеленський відніс тих, хто хоче швидкого припинення бойових дій, тому що російський ринок великий та їхня економіка страждає.

Вони хотіли б, щоб Росія зберегла певні ринки. Третя, більш різноманітна група країн визнає нацизм у Росії та хоче, щоб Україна перемогла. До них приєднуються дрібніші ліберальні країни, які хочуть, щоб війна закінчилася швидко за будь-яку ціну, тому що вони думають, що люди понад усе, — розповів президент.

Він зазначив, що до п’ятого табору входять країни, які хочуть миру зараз і всіма можливими способами, тому що вони є офісами РФ у Європі.

Також Зеленський різко розкритикував Макрона за відмову у військовій підтримці України. За словами президента, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон набагато активніше відправляє зброю, тому що британці загалом підтримують Україну.

Чесно кажучи, Джонсон — лідер, який більше допомагає. Британія безперечно на нашому боці. Вона не намагається балансувати. Британія не бачить альтернативного виходу з ситуації. Британія хоче, щоб Україна виграла, а Росія програла, але я не готовий сказати, хоче Британія затягування війни чи ні, — сказав глава держави.

Щодо Німеччини, то, за словами Зеленського, вона вичікує і намагається знайти баланс.

.

У них давні відносини з Росією і вони дивляться на ситуацію через призму економіки. Вони періодично допомагають. Я думаю, вони намагаються пристосовуватися до ситуації в міру її розвитку. Вони також дивляться, як ситуація впливає на їхню власну країну, — зазначив Зеленський.

Джерело: The Economist