США не відправить Україні винищувачі для захисту неба – заява

https://racurs.ua/ua/n168940-ssha-ne-vidpravyt-ukrayini-vynyschuvachi-dlya-zahystu-neba-zayava.html

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Війна в Україні з російськими окупантами триває. США заявили, що не планують передавати Україні бойові літаки для оборони в небі.

Ми багато разів розмовляли з президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною, — заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв’ю CNN.

Вона додала, що висунута Польщею конкретна пропозиція про передачу винищувачів МіГ Україні «непереконлива».

Вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні, — додала посол.



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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово просив винищувачі в країн НАТО для оборони повітряного простору України.

Про готовність передати літаки МіГ заявила Польща, однак після засудження такої заяви з боку США відступила.