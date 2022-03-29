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А Маріуполь й далі знищуватимуть? РФ обіцяє менше стріляти біля Києва та Чернігова

РФ обіцяє менше стріляти біля Києва та Чернігова

29 бер 2022, 16:38
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Окупанти обіцяють «кардинально скоротити бойові дії» на Київському та Чернігівському напрямках.

Про це йдеться у заяві заступника міністра оборони рф Олександра Фоміна після перемовин у Стамбулі.

Росіяни назвали переговори «конструктивними» і вирішили нібито кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, бо «в Києві ухвалять рішення і створять умови для подальшої нормальної роботи».



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29 березня у Туреччині завершилися перемовини України та росії. Представники України розповіли, що прагнуть отримати гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж ст. 5 договору про НАТО.

Росія не проти вступу України до ЄС — про це сьогодні у Стамбулі заявив голова російської делегації Мединський. Також він каже, що Україна має відмовитися від прагнення повернути Донбас і Крим військовим шляхом.

Джерело: Ракурс


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