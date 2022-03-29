Під час переговорів, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n169001-peregovory-ukrayiny-ta-rosiyi-u-stambuli-zavershylysya-detali.html

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У Стамбулі завершилися переговори російської та української делегацій.

Вони тривали близько трьох годин. Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу».

Член української делегації Давид Арахамія на брифінгу за підсумками переговорів зазначив, що переміщення місця проведення переговорів з Білорусі до Туреччини було «першою перемогою».

Водночас він зазначив, що жодного документу не підписувалося, під час цих переговорів українська делегація лише доносила свою позицію до російської сторони, повідомляє «Українська правда».

За словами Арахамії, пропозиції української сторони стосувалися нової системи гарантій безпеки для України, згідно з якою країни-гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом трьох днів будуть проводити консультації і будуть зобов’язані надати допомогу.

Після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом — усього того, що нам зараз так необхідне і ми не можемо отримати, — зазначив він.

Серед гарантів Україна бачить країни радбезу ООН, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Польщу, Ізраїль.

Звісно, у нас неврегульовані питання із ОРДЛО та Кримом, тому тимчасово гаранти не будуть працювати на ці території, — зазначив Арахамія. — Деякі країни дали вже попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень.

Арахамія наголосив, що українська сторона визнає тільки кордони України, які були визнані у світі станом на 1991 рік.

Інший член делегації Михайло Подоляк зазначив, що імплементація рішення буде йти за відповідною процедурою: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій, повідомляє «Україна 24».

Щодо Криму, це окремий пункт договору. Протягом 15 років будемо з Росією проводити перемовини щодо Криму, протягом цього часу ніяких військових дій, — зазначає видання за результатами брифінгу Подоляка.



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Питання ОРДЛО також винесене в окремий пункт.

Джерело: «Анадолу», «Українська правда», «Україна 24»