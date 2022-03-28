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Ракурс
Anonymous зламали базу даних російських пропагандистів

Anonymous зламали базу даних російських пропагандистів

28 бер 2022, 09:46
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Хакерська група NB65, пов’язана з Anonymous, зламала всеросійську державну телерадіокомпанію.

Головний телеканал цієї компанії — «россия-1», на якому працюють пропагандисти кремля соловйов, скабєєва та попов. Про це хакери повідомили у Твіттері.

Внаслідок успішної кібератаки на ВДТРК вдалося отримати 870 ГБ даних. Хакери обіцяють оприлюднити файли найближчим часом.



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Раніше хакери опублікували базу даних найбільшої в світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні. А кілька днів тому Anonymous зламали сайт Центробанку Росії.

Джерело: Ракурс


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