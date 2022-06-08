Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n171502-ievroparlament-uhvalyv-rishennya-schodo-kandydatury-ukrayiny-na-chlenstvo-v-ies.html

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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

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Парламентарі більшістю голосів ухвалили резолюцію про зовнішню політику і політику з безпеки і оборони ЄС «після агресивної війни росії проти України». Голосування відбулося 8 червня у Страсбурзі. «За» проголосували 438 депутатів, 65 — висловилися проти, а 94 — утрималися. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У резолюції йдеться про те, що ЄП рекомендував Раді Європейського Союзу погодитися, що «Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство в ЄС, а також надати їй статус кандидата в ЄС в якості чіткого політичного сигналу солідарності з народом України». Йдеться про декларацію неформального саміту Євросоюзу у Версалі.

Також європейські парламентарі рекомендували без зволікань надати Україні зброю, використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною. За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

Рішення Євроради очікується на саміті 23−24 червня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що майже всі великі країни-учасниці Європейського Союзу, крім Італії, виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Джерело: Deutsche Welle