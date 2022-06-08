Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n171498-duda-pochav-turne-ievropou-perekonuvatyme-zrobyty-ukrayinu-kandydatom-v-ies.html

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Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 червня, розпочав турне країнами Південної Європи.

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Польський лідер та друг України переконуватиме владу цих країн підтримати надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі для України. Разом із президентом Польщі в цей тур планувала вирушити й президент Словаччини Зузана Чапутова, але вона інфікувалася коронавірусом. Про це повідомила канцелярія польського президента.

Першою країною, яку відвідає Дуда, стане Португалія. Там у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром країни Антоніу Коштою. Після цього в Італії він зустрінеться з президентом Серджо Матареллою. Далі лідер поляків прибуде на саміт «Бухарестської дев’ятки» в Румунію.

Дуда не лише обговорюватиме перспективи членства України в Євросоюзі, але й порушуватиме питання заблокованих українських портів. Говоритиме про необхідність тиску на москву, щоб можна було вивезти зерно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що майже всі великі країни-учасниці Європейського Союзу, крім Італії, виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ.