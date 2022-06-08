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Ракурс
Українська РСЗВ «Буревій». Фото: «Мілітарний»

Українську РСЗВ «Буревій» уперше продемонстрували в польових умовах (ВІДЕО)

8 чер 2022, 21:12
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Реактивну систему залпового вогню «Буревій» вже використовують українські військові.



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Відео системи на позиціях українських військових опублікували в мережі. До цього ці реактивні системи залпового вогню не були зафіксовані. Кадрів з бойовим застосуванням РСЗВ поки немає. Про це 8 червня повідомляє «Мілітарний».

Як відомо, РСЗВ «Буревій» — це модернізація реактивної системи залпового вогню «Ураган». Ця система може використовувати не лише «"ураганівські» боєприпаси, але й у перспективі снаряди «Тайфун-2» від конструкторського бюро «Південне». Ці снаряди можуть вражати цілі на відстані 65 км.

Реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Побудована вона на шасі вантажівки Tatra.

Українська РСЗВ «Буревій». Фото: «Мілітарний»

Нагадаємо, українські військові вчаться керувати американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS, які США передадуть ЗСУ. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для артилеристів у засекреченому місці за межами України.

Джерело: «Мілітарний»

Джерело: Ракурс


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