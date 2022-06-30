Окупанти взяли під контроль три села на Луганщині. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/ua/n172240-okupanty-vzyaly-pid-kontrol-try-sela-na-luganschyni-genshtab.html

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Бої на Донбасі тривають, а російські окупанти в Луганській області просунулися вперед.

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Військовослужбовцям країни-агресора, які мають перевагу у силах, засобах та артилерії, вдалося взяти під контроль одразу три села на Бахмутському напрямку — Комишуваха, Гірське та Золоте. На цьому напрямку тривають запеклі бої. Про це 30 червня під час брифінгу повідомив заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що росіяни не полишають спроби встановити повний контроль в районі Лисичанська. Протягом останніх днів йдуть запеклі бої в районі Лисичанського нафтопереробного заводу.

Наші воїни стійко тримають оборону, але противник, попри великі втрати в особовому складі та техніці, намагається оволодіти даним районом, — зазначив Громов.

Нагадаємо, 30 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська, дотримуючись своєї «повзучої тактики», руйнують Лисичанськ вщент з артилерії та авіації. Вже повністю знищена будівля поліції, також значні руйнування має житловий фонд міста. Також ворог штурмує Лисичанський нафтопереробний завод.