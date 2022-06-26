Российских чиновников учат правильно хвалить диктатора, фото: StopFake

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Ракурс

Російських чиновників вчать «правильно» хвалити диктатора володимира путіна та коментувати війну проти України.

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Відповідний документ з приміткою «до неухильного використання», розісланий до федеральних органів виконавчої влади рф секретними каналами зв’язку, перехопила СБУ. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Так, російським чиновникам у цьому документі наказано:

хвалити путіна, який нібито «не допустив війни на території рф, якої так хотів Захід» та «особисто захистив росію від знищення, а росіян — він стояння на колінах»:

стверджується, що західні санкції нібито спрямовані не проти російської влади, а проти народу рф і нібито були б запроваджені незалежно від того, нападала б росія на Україну чи ні. Також стверджується, що санкції є «новими можливостями», а Захід нібито передусім шкодить сам собі;

для більшої переконливості наводиться цілий блок «найчеснішої статистики» про нібито захмарну підтримку російського диктатора та перераховуються «аргументи», щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій;

для російської молоді, серед якої фіксується високий рівень пацифізму, вигадані окремі «покращення». Зокрема, чиновникам наказано називати блокування у рф популярної соцмережі Instagram «повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу», пояснюючи це тим, що більшість росіян перейдуть на російські соцмережі, такі як «Однокласники», де є «зручні сервіси» та позбудуться «непотрібного контенту» західних соцмереж.