339 детей стали жертвами российской агрессии — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n172095-339-detey-stali-jertvami-rossiyskoy-agressii-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення загинули вже 339 дітей.
Ще щонайменше 613 дітей поранені. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 335;
- Харківській області — 179;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 57;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 48;
- Запорізькій області — 31;
- Сумській області — 17.
Зокрема, зафіксовано, що 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами селища Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей шести та дев’яти років.
Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено вже 2 тис. 61 заклад освіти, 213 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Києву під завалами опинилася семирічна дівчинка.