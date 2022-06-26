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Понад 300 дітей стали жертвами російської агресії

339 дітей стали жертвами російської агресії — Офіс генпрокурора

26 чер 2022, 13:58
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В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення загинули вже 339 дітей.



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Ще щонайменше 613 дітей поранені. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 335;
  • Харківській області — 179;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 57;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 48;
  • Запорізькій області — 31;
  • Сумській області — 17.

Зокрема, зафіксовано, що 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами селища Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей шести та дев’яти років.

Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено вже 2 тис. 61 заклад освіти, 213 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Києву під завалами опинилася семирічна дівчинка.

Джерело: Ракурс


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