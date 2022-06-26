Понад 300 дітей стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n172095-339-ditey-staly-jertvamy-rosiyskoyi-agresiyi-ofis-genprokurora.html

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В Україні внаслідок масштабного російського вторгнення загинули вже 339 дітей.

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Ще щонайменше 613 дітей поранені. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 335;

Харківській області — 179;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 57;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 48;

Запорізькій області — 31;

Сумській області — 17.

Зокрема, зафіксовано, що 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами селища Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей шести та дев’яти років.

Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено вже 2 тис. 61 заклад освіти, 213 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Києву під завалами опинилася семирічна дівчинка.