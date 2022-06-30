З'явилися фото звільненого від окупантів острова Зміїний. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n172245-zvilnenyy-vid-rosiyan-ostriv-zmiyinyy-pokazaly-na-novyh-foto.html

Ракурс

Російські військові підрозділи таки втекли з українського острова Зміїний у Чорному морі.

.

Те, що окупанти залишили позиції на острові, підтверджують і нові супутникові знімки. На світлинах видно дим від палаючої військової техніки та будівель в місцях в північній частині острова. Про це 30 червня повідомляє Sky News.

Зазначається, що фото з’явилися після того, як російське військове командування оголосило про виведення гарнізону зі Зміїного.

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації 30 червня заявили, що 30 червня Збройні сили України повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний, який розташований у північно-західній частині Чорного моря, до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Окупанти не витримавши регулярних артилерійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ, залишили український острів.

У міністерстві оборони країни-агресора росії заявили, що нібито завершили виконання завдань на острові, а евакуація залишків гарнізону нібито є «жестом доброї волі». Таким чином москва хотіла показати, що російська сторона «не заважає ООН щодо організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України».

Джерело: Sky News