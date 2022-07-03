Трофейная БМП-3, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n172329-otobrannuu-u-rashistov-noveyshuu-bmp-pokazal-genshtab-vsu-foto.html

Ракурс

Українські військові з 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою новітню російську БМП-3.

.

Тепер ця техніка служить захисникам України. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сторінці Генштабу у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що цю майже неушкоджену БМП з боєкомплектом росіяни кинули, утікаючи.

Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що жодних серйозних ушкоджень у машини не було, єдина «несправність» — страшний сморід ізсередини.