шойгу доповів путіну про захоплення Луганщини

володимир путін та сергій шойгу, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n172328-shoygu-dopoviv-putinu-pro-zahoplennya-luganschyny.html

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міністр орборони рф сергій шойгу доповів президенту країни-агресора володимиру путіну про захоплення всієї Луганської області України.

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Про це сьогодні, 3 липня, заявила прес-служба міноборони рф, повідомляє видання Deutsche Welle.

Зазначається, що Шойгу доповів Путіну про нібито встановлення повного контролю над Лисичанськом та сусідніми населеними пунктами, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора.

До цього у ранковому зверненні міноборони рф стверджувалося, що російські сили нібито «замкнули кільце оточення навколо Лисичанська» та ведуть бої всередині міста.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сьогодні вранці повідомляв, що рашисти закріплюються в районі Лисичанська. За його словами, окупанти знищують місто «із незрозуміло жорстокою тактикою».

Джерело: Deutsche Welle