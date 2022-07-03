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Ракурс
Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по Слов'янську і Краматорську, багато загиблих

Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по Слов’янську і Краматорську, багато загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

3 лип 2022, 15:04
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Мер Словʼянська Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста. Гатять росіяни з реактивних систем залпового вогню, є багато вбитих та поранених.



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За його словами, спалахнули до 15 пожеж.

Крім того, 3 липня окупанти завдали удару реактивними системами залпового вогню «Смерч» по Краматорську.

Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба, — сказав мер міста Олександр Прокопенко.

Обстріл Краматорска росіянами 3 липня

Обстріл Краматорска росіянами 3 липня

Обстріл Краматорска росіянами 3 липня

3 липня у прифронтовому Слов’янську тимчасово припинили рух громадського електротранспорту.

Ми були змушені піти на цей крок у зв’язку з постійною загрозою обстрілів та неприпустимістю скупчення людей. Про поновлення тролейбусного руху буде повідомлено додатково, — пояснив мер міста Лях.

Джерело: Ракурс


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