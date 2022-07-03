Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня по Славянску и Краматорску, много погибших (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n172327-okkupanty-udarili-reaktivnymi-sistemami-zalpovogo-ognya-po-slavyansku-i-kramatorsku-mnogo.html

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Мер Словʼянська Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста. Гатять росіяни з реактивних систем залпового вогню, є багато вбитих та поранених.

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За його словами, спалахнули до 15 пожеж.

Крім того, 3 липня окупанти завдали удару реактивними системами залпового вогню «Смерч» по Краматорську.

Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба, — сказав мер міста Олександр Прокопенко.

3 липня у прифронтовому Слов’янську тимчасово припинили рух громадського електротранспорту.