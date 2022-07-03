Причину вибухів у Бєлгороді назвали в МВС України

У російському Бєлгороді 3 липня пролунали вибухи

https://racurs.ua/ua/n172334-prychynu-vybuhiv-u-bielgorodi-nazvaly-v-mvs-ukrayiny.html

Ракурс

Вибухи, які в ніч на сьогодні, 3 червня, пролунали в російському місті Бєлгороді, могли статися через неузгодженість дій російських ракетників та сил ППО.

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У про це у своєму Telegram-каналі заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко зазначає, що вночі з території Бєлгородської області рф відбувалися пуски «Іскандерів» та «Калібрів» по Харкову та Харківщині.

Частина з цих ракет долетіла і вдарила по мирних жителях Харківщини. Проте траєкторія кількох проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК «Панцир») успішно відпрацювали по своїх ракетах, наголошує Геращенко.

З одного боку, хочеться процитувати класика нацистського міністра закордонних справ лаврова з його сакраментальною фразою — «Дебіли блядь!», — зазначає Геращенко. — З іншого боку, добре, що росіяни витрачають одні свої ракети, щоб збивати інші свої ракети, завдяки чому збережені життя українців цієї ночі.

Варто додати, що у соцмережах поширюються фото з Бєлгорода, які показують, що принаймні одна з ракет, які вразили будинки у Бєлгороді, є першою ступінню ракети російського ЗРК «Панцир».