росія готує референдум про приєднання Херсонської області до осені — британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n172318-referendum-pro-pryiednannya-hersonskoyi-oblasti-rosiya-gotuie-na-osin-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

На окупованій Херсонщині триває широкомасштабний збройний і мирний опір.

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Британська розвідка у звіті 3 липня зазначила, що колаборанти мають намір провести «референдум» щодо приєднання Херсонської області до росії до осені 2022 року.

У такий спосіб рф спробує «узаконити» контроль над регіоном. З великою ймовірністю рф сфальсифікує голосування, щоб досягти прийнятного для неї результату.

Однак у розвідці підкреслюють, що на окупованій території українці чинять опір росіянам. Для його придушення 28 червня загарбники заарештували мера Херсона Ігоря Колихаєва.