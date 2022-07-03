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Ракурс
Референдум о присоединении Херсонской области россия готовит на осень - британская разведка

Референдум о присоединении Херсонской области россия готовит на осень — британская разведка

3 июл 2022, 10:17
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На окупованій Херсонщині триває широкомасштабний збройний і мирний опір.



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Британська розвідка у звіті 3 липня зазначила, що колаборанти мають намір провести «референдум» щодо приєднання Херсонської області до росії до осені 2022 року.

У такий спосіб рф спробує «узаконити» контроль над регіоном. З великою ймовірністю рф сфальсифікує голосування, щоб досягти прийнятного для неї результату.

Однак у розвідці підкреслюють, що на окупованій території українці чинять опір росіянам. Для його придушення 28 червня загарбники заарештували мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Источник: Ракурс


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