Референдум о присоединении Херсонской области россия готовит на осень - британская разведка

https://racurs.ua/n172318-referendum-o-prisoedinenii-hersonskoy-oblasti-rossiya-gotovit-na-osen-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

На окупованій Херсонщині триває широкомасштабний збройний і мирний опір.

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Британська розвідка у звіті 3 липня зазначила, що колаборанти мають намір провести «референдум» щодо приєднання Херсонської області до росії до осені 2022 року.

У такий спосіб рф спробує «узаконити» контроль над регіоном. З великою ймовірністю рф сфальсифікує голосування, щоб досягти прийнятного для неї результату.

Однак у розвідці підкреслюють, що на окупованій території українці чинять опір росіянам. Для його придушення 28 червня загарбники заарештували мера Херсона Ігоря Колихаєва.