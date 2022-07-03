Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты потеряли десантный катер на Азове – подорвался на мине близ Мариуполя

Оккупанты потеряли десантный катер на Азове — подорвался на мине близ Мариуполя

3 июл 2022, 10:04
999

Нові втрати росіян у війні з Україною: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що є підтвердження підриву на міні ще одного російського корабля.



.

30 червня в акваторії Маріуполя справді підірвався на міні російський десантний катер проекту 1176 «Акула» Чорноморського флоту вмс рф Д-106, написав радник мера у своїх соцмережах 3 липня.

При цьому загинули троє російських моряків.

Раніше про підрив повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

Чекаємо підтвердження «жесту доброї волі», — написав тоді Братчук.

Катери проекту «Акула» будувалися для ВМФ СРСР та російського ВМФ у період від 1971 до 2009 року на чотирьох суднобудівних заводах, зокрема на суднобудівному заводі у Болгарії.

Десантні катери цього проєкту використовувалися як самостійно, так і для вивантаження десанту та техніки з великих десантних кораблів проєкту 1174 та універсальних десантних кораблів проекту 11780.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров