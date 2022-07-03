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Ракурс
Росіяни втратили десантний катер на Азові - підірвався на міні поблизу Маріуполя

Росіяни втратили десантний катер на Азові — підірвався на міні поблизу Маріуполя

3 лип 2022, 10:04
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Нові втрати росіян у війні з Україною: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що є підтвердження підриву на міні ще одного російського корабля.



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30 червня в акваторії Маріуполя справді підірвався на міні російський десантний катер проекту 1176 «Акула» Чорноморського флоту вмс рф Д-106, написав радник мера у своїх соцмережах 3 липня.

При цьому загинули троє російських моряків.

Раніше про підрив повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

Чекаємо підтвердження «жесту доброї волі», — написав тоді Братчук.

Катери проекту «Акула» будувалися для ВМФ СРСР та російського ВМФ у період від 1971 до 2009 року на чотирьох суднобудівних заводах, зокрема на суднобудівному заводі у Болгарії.

Десантні катери цього проєкту використовувалися як самостійно, так і для вивантаження десанту та техніки з великих десантних кораблів проєкту 1174 та універсальних десантних кораблів проекту 11780.

Джерело: Ракурс


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