росія втратила катер Д-106, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n172232-rosiyskyy-kater-pidirvavsya-na-mini-pid-mariupolem-zmi.html

Ракурс

Біля Маріуполя на міні сьогодні, 30 червня, підірвався десантний катер чорноморського флоту рф Д-106.

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Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють народний депутат Олексій Гончаренко та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 «Акула» чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження «жеста доброй воли», — зазначив Братчук.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Ймовірно, першими про підрив катера повідомили в одному з російських пабліків, назвавши цю ситуацію «чорним днем» російського флоту.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні відступили з острова Зміїний. У міноборони рф втечу зі Зміїного назвали «жестом доброї волі».