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Ракурс
росія втратила катер Д-106, фото: «Вікіпедія»

Російський катер підірвався на міні під Маріуполем — ЗМІ

30 чер 2022, 15:11
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Біля Маріуполя на міні сьогодні, 30 червня, підірвався десантний катер чорноморського флоту рф Д-106.



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Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють народний депутат Олексій Гончаренко та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 «Акула» чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження «жеста доброй воли», — зазначив Братчук.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Ймовірно, першими про підрив катера повідомили в одному з російських пабліків, назвавши цю ситуацію «чорним днем» російського флоту.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні відступили з острова Зміїний. У міноборони рф втечу зі Зміїного назвали «жестом доброї волі».

Джерело: Ракурс


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