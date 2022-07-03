Вілкул: ворога відсунуто на понад 50 км від Кривого Рогу, лінія фронту проходить на Херсонщині

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Лінія фронту відсунулася більш ніж на 50 км від Кривого Рогу.

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Про те, що ворога відсунуто на більшу відстань від міста, заявив голова ВЦА Олександр Вілкул.

За його словами, лінія розмежування проходить усередині Херсонської області, а ситуація перебуває під жорстким контролем ЗСУ та військової адміністрації.

За офіційними даними Міністерства оборони України, ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Від себе додам, що далеко не все в нього виходить. На нашому напрямку було звільнено населений пункт Іванівка. Це було зроблено в результаті героїчних дій спеціальних штурмових підрозділів, посилених підрозділами групи військ «Каховка», — сказав Вілкул на брифінгу за підсумками 2 липня.

Тим часом у ніч на 3 липня у Криворізькому районі окупанти вночі обстріляли територію Зеленодольської громади. Зруйновано три будинки в дачному селищі — без втрат.

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 3 липня повідомив, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі селища Спартак.

На Південнобузькому напрямку росія зосереджує зусилля на тому, аби не допустити просування українських військових на ймовірних напрямках наступу, і водночас вдарила авіацією у районі селища Іванівка.