Відхід від Лисичанська — що кажуть військові експертиhttps://racurs.ua/ua/n172315-vidhid-vid-lysychanska-scho-kajut-viyskovi-eksperty.htmlРакурс
Російські війська встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями, і, ймовірно, потім зосередять сили у Сіверську. Про це у звіті за 2 липня повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).
Повідомляється, що відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси Слов’янськ-Бахмут.
Інститут дослідження війни пише, що українські сили, ймовірно, навмисно відійшли із Лисичанська, що призвело до захоплення міста росіянами 2 липня. Українські військові офіційно не оголошували про виведення військ, але й не повідомляли про оборонні бої навколо Лисичанська.
Російські сили, ймовірно, повернуться до наступу на Словʼянськ і Бахмут.
Військовий експерт Микола Бєлєсков також відреагував на ці події на фронті. Він зауважив, що виступ Сєвєродонецьк-Лисичанськ ЗСУ утримували понад місяць і відбивали при цьому флангову загрозу для траси життя Бахмут-Лисичанськ.
Окремий привіт передаю різного роду істеричкам, які розповідали про загрозу оточення як щось що вже ось-ось настане, створюючи негативний психоемоційний фон для військового командування, солдат і компатріотів. Військове командування вкотре довело здатність адекватно оцінювати ризики і знайти правильний баланс між необхідністю бити ворога і здатністю оцінювати всі супутні ризики, — написав Бєлєсков у своїх соцмережах.
Він вважає, що Генштаб правильно організував відхід з міста, якщо взяти до уваги значну перевагу ворога у вогневій могутності і не надто високі темпи постачання потужних західних систем ураження.
Наші сили оборони та безпеки роблять все, що в їх силах гарним доказом чого є темпи просування ворога, — констатує експерт.