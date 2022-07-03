ЗСУ вдарили по базі росіян в окупованому Мелітополі

https://racurs.ua/ua/n172314-zsu-vdaryly-po-bazi-rosiyan-v-okupovanomu-melitopoli-foto.html

Ракурс

Вибухи пролунали у ніч на 3 липня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі. Місцеві ЗМІ повідомляють про удар по аеродрому, зайнятому росіянами.

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«РІА Мелітополь» пише, що в місті уранці чули загалом близько 30 вибухів.

Припускають, удари були нанесені по складах паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив: українські військові все ж вивели з ладу одну з чотирьох баз окупантів у місті. ЗСУ завдали понад 30 ударів по ній.

Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання — допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок. Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру, — написав Федоров у Телеграм.

Судячи зі слів місцевих, вибухи в районі захопленого росіянами аеродрому, де знаходиться склад ПММ.

У соцмережах повідомляють, що в росіян паніка, вони підняли в повітря вертольоти, а детонація на складах тривала декілька годин.

«Ракурс» повідомляв і про нічні вибухи у російському Бєлгороді. Офіційно удари по Мелітополю та Бєлгороду українські військові на момент виходу новини не підтверджували.