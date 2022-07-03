"Бавовна" прилетіла до Бєлгорода, влада повідомляє про руйнування 11 багатоповерхівок

https://racurs.ua/ua/n172313-bavovna-pryletila-do-bielgoroda-vlada-povidomlyaie-pro-ruynuvannya-11-bagatopoverhivok.html

Ракурс

Мешканці російського міста Бєлгорода, розташованого за 40 км від кордону з Україною, повідомляють про кілька нічних вибухів та пожежу в одному з будинків.

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Інформацію про те, що в місті було чути «серію гучних звуків», підтвердив у Телеграм губернатор Вʼячеслав Гладков.

За його словами, є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків, а також троє загиблих та четверо постраждалих.

Від чого саме були «гучні звуки», Гладков не уточнив, але написав, що працювала протиповітряна оборона.

Бєлгород — одне з міст, з якого російські окупанти починали вторгнення в Україну і посилюють свої війська. Місяць звідти летять ракети по Харкову.

27 червня до Бєлгородської області рф з білорусі відправили до 20 вагонів боєприпасів.

4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області російської федерації, вибухнув склад з боєприпасами.

1 квітня у Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.

27 квітня у Бєлгородській області також пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор заявив про пожежу на складі боєприпасів.

У ніч проти 14 травня в Бєлгородській області у РФ було чутно вибухи у небі.